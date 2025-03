Festival de Cannes : une Palme d'honneur pour le Studio Ghibli

Le prestigieux Studio Ghibli, cofondé par Hayao Miyazaki, sera honoré d'une Palme d'or d'honneur lors du 77e Festival de Cannes. Une distinction collective qui, pour le Festival, représente une première. Reconnu pour ses films emblématiques tels que "Princesse Mononoké" et "Mon voisin Totoro", Ghibli a marqué l'histoire du cinéma d'animation, offrant des récits épiques et poétiques qui ont enrichi la cinéphilie mondiale. Cette récompense souligne la contribution exceptionnelle du studio à l'industrie, tout en honorant ses figures de proue, y compris le regretté Isao Takahata et le producteur Toshio Suzuki.