Festival de Nice Cinéroman : quand la littérature s’épanouit sur grand écran

Une cinquième édition pour le Festival de Nice Cinéroman qui s’est ouvert hier soir au Cinéma Pathé Gare du Sud et se prolongera jusqu’au samedi 7 octobre avec des projections au Pathé et des débats à l’Artistique (27 Bd Dubouchage). Sur le thème de “La littérature au cinéma”, ce festival de cinéma niçois célèbre les adaptations d’œuvres littéraires à l’écran. Après trois premières éditions consacrées aux romans et aux films français, il est entré depuis l’année dernière dans une nouvelle étape, résolument tournée vers l’Europe.

Cette année, il voit les choses en grand, avec pas moins de 45 projections. Au programme : les projections de 8 films en compétition (La Petite, L’amour et les forêts, Sur les chemins noirs….), 14 avant-premières (Bonnard, Ma France à moi…) , 8 films cultes, des masterclass, des rencontres, des débats et des lectures réunissant des éditeurs, des écrivains, des producteurs, des réalisateurs, des acteurs…

Pour la compétition, le président du jury, Alex Lutz, sera épaulé par Suzanne Clément, Nora Arnezeder, Mylène Jampanoi, Nicolas Maury, Sylvie Testud et la scénariste, réalisatrice et écrivaine Danièle Thompson. Le festival proposera également un Prix des Étudiants pour récompenser le film français adapté d’un roman qui aura recueilli les suffrages d’un jury composé d’étudiant.e.s niçois.e.s.

Ajoutons que ce festival, qui réunit les cinéphiles et les amoureux des livres, est particulièrement ouvert au public ne serait-ce que par son pass complet à 20 €.