Festival de Télévision de Monte-Carlo : glamour, séries et nostalgie

La 63e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo démarre aujourd’hui vendredi 14 juin et se poursuit jusqu’au 18 juin au Grimaldi Forum. Un événement aussi pour l’ouverture : Morgan Freeman, recevra une nymphe de cristal des mains du Prince Albert II. L’acteur de Seven, Invictus ou encore Million Dollar Baby, est présent à Monaco en tant que coproducteur de The Gray House qui ouvre le bal ce soir. Il s’agit d’une série des studios Paramount autour de l’histoire des femmes qui ont fait basculer la guerre civile américaine en faveur du Nord. (Photo DR).

Entre Festival de Cannes et Canneseries, ce festival de télévision mélange glamour, projections, rencontres et ambiances, et apporte un mix de nouvelles et anciennes stars. Ainsi on y trouvera le casting au complet de la série culte La petite maison dans la prairie qui fêtera son demi-siècle. La série à succès NCIS y célèbrera son 1.000e épisode. Les deux soap-operas américains, Les Feux de l’Amour et Amour, gloire et beauté seront réunis pour une séance de dédicace.

Mais on pourra aussi rencontrer les étoiles montantes comme Lee Jung-jae. Célèbre star coréenne depuis son rôle dans Squid Game il fera une apparition exclusive auprès de la presse européenne dans le cadre du lancement de la série Star Wars : The Acolyte, produite par Lucasfilm et réservée aux abonnés. On pourra également, dans un programme foisonnant, découvrir cinq nouvelles séries ("The law of the sea", "Elsbeth", "The Gathering", "Der Heimweg" et "Little Did I Know"). Et puis, place à la compétition des Nymphes d’Or dans leurs différentes catégories, Fiction, Actualités, Documentaires) et Prix Spécial du Prince Rainier III.