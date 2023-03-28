Festival des Jardins de la Côte d’Azur : 17 créations paysagères à découvrir

En ce début de printemps, la 4ème édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur, a remis ses prix dans un cadre privilégié : celui de la Villa Eilenroc à Antibes. Et le grand lauréat, est Nicholas Tomlan, Garden Design (France), pour ”La voie héracléenne” installée à Grasse au sein du jardin de la Villa Fragonard. Il a reçu le “Prix du jury officiel” pour son jardin dont l’axe principal est un chemin en pierre orienté vers deux points de solstice. (Photo Camille Moirenc : remise des prix à la Villa Eilenroc à Antibes en présence de Charles Ange Ginésy, Président du Département, Denis Brogniart, Parrain de l’évènement, Jean Leonetti, maire d’Antibes-Juan-les-Pins, Éric Pauget, député, et de Jean Mus, architecte paysagiste, porte-parole du Festival.)

Pour cette 4ème édition dédiée au grand public invité à découvrir ces “Jardins d’artistes”, 17 créations paysagères étaient en compétition. Elles sont installées pendant plus d’un mois au cœur des plus beaux sites du territoire maralpin : à Antibes Juan-les-Pins au sein du Parc Exflora, à Cannes au Jardin de la Villa Rothschild, à Grasse au jardin de la villa Fragonard, à Menton aux jardins Biovès, à Nice au Jardin Albert-1er et en Principauté de Monaco sur les terrasses du Casino. Ils sont tous ouverts gratuitement au public jusqu’au 1er mai 2023.

En parallèle, 5 communes accueillent 14 jardins éphémères “hors concours”. Ils sont réalisés par les services des espaces verts des communes en compétition et des communes de Cap-d’Ail, Cagnes-sur-mer, Mandelieu-La Napoule, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Tourrettes-sur-Loup et de la Principauté de Monaco.