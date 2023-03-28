Festival des Jardins de la Côte d’Azur : 17 créations paysagères à découvrir

En ce début de printemps, la 4ème édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur, a remis ses prix dans un cadre privilégié : celui de la Villa Eilenroc à Antibes. Et le grand lauréat, est Nicholas Tomlan, Garden Design (France), pour ”La voie héracléenne” installée à Grasse au sein du jardin de la Villa Fragonard. Il a reçu le “Prix du jury officiel” pour son jardin dont l’axe principal est un chemin en pierre orienté vers deux points de solstice. (Photo Camille Moirenc : remise des prix à la Villa Eilenroc à Antibes en présence de Charles Ange Ginésy, Président du Département, Denis Brogniart, Parrain de l’évènement, Jean Leonetti, maire d’Antibes-Juan-les-Pins, Éric Pauget, député, et de Jean Mus, architecte paysagiste, porte-parole du Festival.)
Pour cette 4ème édition dédiée au grand public invité à découvrir ces “Jardins d’artistes”, 17 créations paysagères étaient en compétition. Elles sont installées pendant plus d’un mois au cœur des plus beaux sites du territoire maralpin : à Antibes Juan-les-Pins au sein du Parc Exflora, à Cannes au Jardin de la Villa Rothschild, à Grasse au jardin de la villa Fragonard, à Menton aux jardins Biovès, à Nice au Jardin Albert-1er et en Principauté de Monaco sur les terrasses du Casino. Ils sont tous ouverts gratuitement au public jusqu’au 1er mai 2023.
En parallèle, 5 communes accueillent 14 jardins éphémères “hors concours”. Ils sont réalisés par les services des espaces verts des communes en compétition et des communes de Cap-d’Ail, Cagnes-sur-mer, Mandelieu-La Napoule, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Tourrettes-sur-Loup et de la Principauté de Monaco.
Les plus beaux jardins de ce 4ème Festival
Pour rappel, chaque jardin présenté arbore un authentique univers d’une superficie de 200 m² chacun et prend en compte des enjeux du développement durable. Tout au long du 1er week-end, ces créations originales ont été départagées par 3 jurys et dimanche 7 prix ont été décernés. Outre le prix du jury officiel :
- Prix du jury presse : Paola Sabbion (Italie), pour sa création “Twistcape” installée à Nice dans le jardin Albert-1er. Le cadre, le plus classique des éléments servant à encadrer un paysage, devient la forme génératrice d’une galerie aux caractéristiques surprenantes.
- Prix du jury professionnel : Hélène Pepin, l’Oseraie du Possible et Kim Cao (France) pour “Entre-là” installé au jardin Albert-1er à Nice. Dans un milieu urbain se forme une spirale hors du temps. Le jardin souhaite emporter les curieux dans différents univers, avec des lieux qui leur rappellent d’où ils viennent, qui ils sont et où ils sont.
- Prix GREEN Deal en faveur de l’écoresponsabilité : Antoine et Sybille du Peloux et Louise Rué (France) pour leur création “Perspective d’avenir : Effervescence et réminiscence d’un jardin classique” installée au jardin Albert-1er à Nice. L’équipe pluridisciplinaire de ce jardin s’est intéressée aux jardins classiques et mythiques, pour les réinventer et transposer leur beauté et leur singularité. En s’inspirant des canons esthétiques et en imaginant leurs évolutions dans un futur durable, ils ont créé leur propre mythologie.
Trois coups de cœur artistique :
- Coup de cœur du jury officiel : “Ciel, la Mer !” situé à Grasse.
- Coup de cœur du jury presse : “Ciel, la Mer !”
- Coup de cœur du jury professionnel : “Le Temple” situé à Cannes.