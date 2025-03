Festival des Jeux à Cannes : l'excellent cocktail grand public et salon professionnel

Plus de 85 000 visiteurs, dont 5 000 professionnels pour le Festival International des Jeux de Cannes (FIJ) qui s’est terminé hier soir au Palais des Festivals ! Pendant les trois jours grand public (du vendredi au dimanche) les participants ont pu profiter d'une variété d'animations extérieures et de 300 stands répartis sur trois halls, tandis qu’une trentaine d’espaces étaient dédiés aux professionnels (500 auteurs de jeux étaient présents). Cette 37ème édition a confirmé l'importance du FIJ dans l'industrie du jeu, tant au niveau francophone que mondial. Le reflet d’un secteur en pleine croissance avec 550 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et plus de 27 millions de boîtes de jeux vendues en France. (Photo DR : la remise de l'AS d'Or au jeu Trio).

Pour les professionnels, une préouverture spéciale avait été prévue le jeudi, ainsi qu’un espace pro, des rendez-vous ciblés, des assemblées générales, des conférences thématiques, une master class pour auteurs, et les "Nuits du Off" pour explorer des projets créatifs. Ces initiatives ont permis de renforcer les relations d'affaires, de promouvoir les jeux, de cibler de nouveaux marchés, et de développer des partenariats. La formule gagnante du FIJ qui combine grand public et salon professionnel. Un excellent cocktail.

Cette édition a également mis l'accent sur l'inclusivité et l'accessibilité, avec des jeux pour malvoyants et personnes ayant des déficiences cognitives présentés par Accessijeux et Access+. Dans cet esprit, le festival a soutenu les jeunes créateurs de Cap Games qui ont créé un jeu de société inclusif, écoresponsable adapté aux dyslexiques et personnes en situation de handicap moteur. L’orientation vers l'inclusivité reflète l'engagement du FIJ à rendre les jeux de société accessibles à tous.

La cérémonie de l'As d'Or-Jeu de l'Année qui a “cassé les codes” dans sa mise en scène, restera aussi comme un moment fort du festival. Ce sont ainsi 2 300 personnes qui ont ovationné l’auteur du jeu allemand La Famigilia, Maximilian Maria Thiel, ou encore Matthieu D’Épenoux, éditeur de Cocktail Games qui a remporté l’As d’Or-Jeu de l’Année 2024 avec le jeu Trio aux côtés de l’auteur japonais Kaya Miyano . Quant au festival, il se positionne de plus en plus comme un incubateur de tendances dans le secteur ludique, avec une portée internationale.

Pour la prochaine édition, rendez-vous en 2025, du 28 février au 2 mars. Et en attendant toute la gamme des jeux que vous avez pu découvrir et essayer à Cannes.

Photo DR : un nouveau succès pour le Festival International des Jeux de Cannes.