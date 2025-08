Festival des Souffleurs d’Avenir : à Biot, on ne recycle plus, on upcycle !

“Rien ne se perd, tout se recycle ! “ : c’est le message que va adresser cette année à Biot le Festival écocitoyen des Souffleurs d’Avenir. Il se tiendra le dimanche 21 mai de 10 à 18 heures dans le village et mettra l’accent sur les produits usagers afin de réutiliser et valoriser l’existant. Depuis 2011, la Ville met à l’honneur les initiatives écoresponsables à travers ce Festival des Souffleurs d’Avenir. Après l’alimentation en 2022, la 11e édition sera consacrée cette année à l’art de la récup’.

Le temps d’une journée, on pourra apprendre à fabriquer des objets en matière recyclée, à cuisiner zéro déchet, s’initier à la vannerie ou au compostage, participer à une gratiferia, dénicher des plants à la foire aux plantes, déguster un goûter zéro déchet proposé par de grands chefs qui cuisineront des épluchures, ou encore redonner vie à un appareil en panne grâce aux bénévoles du Repair Café. C’est décidé. A Biot, on ne recycle plus, on upcycle !

Au programme (entrée libre)