Festival : deux films supplémentaires pour la Palme et Mylène Farmer en ouverture

A moins de trois semaines de l’ouverture du 78ème Festival de Cannes, quelques ajouts ont été annoncés dans la Sélection Officielle. Deux nouveaux films ont été ainsi retenus pour la compétition : Die, My Love, de la scénariste américaine Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin, A beautiful Day) et Mother and Child, de l’Iranien Saeed Roustaee. Ce dernier avait été condamné à six mois de prison en Iran en 2023 pour avoir diffusé à Cannes son précédent film, Leïla et ses frères. Avec ces deux films supplémentaires, ce sont 21 long-métrages qui vont concourir pour la Palme, tandis que la sélection de Lynne Ramsay, améliore le score de parité : 7 réalisatrices parmi les 21 cinéastes. Autre annonce qui vient d’être faite : une “prestation exceptionnelle” de Mylène Farmer, lors de la soirée d’ouverture le 13 mai.