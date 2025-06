Festival du Livre de Mouans-Sartoux : dessine-moi la paix

C’est un thème plus que jamais d’actualité qu’a choisi le 36ème Festival du Livre de Mouans-Sartoux, l’un des temps forts de la rentrée : “Dessine-moi la paix”. Sous ce thème qui rassemble et qui nous concerne, du 6 au 8 octobre prochain, le Festival s’interrogera sur les femmes d’Iran et d’Afghanistan qui luttent contre l’obscurantisme, sur laguerre en Ukraine, sur l’Arménie, sur les jeunes qui se battent pour leur avenir face au dérèglement climatique, sur le partage de l’eau, sur la nécessité des arbres, sur les démocraties à l’épreuve, sur une société malmenée par les crises…

Le Festival du livre, chaque année, c’est aussi des milliers de livres, des films, des spectacles, des concerts, des animations jeunesse, des expositions. C’est tout cela et bien plus encore expliquent les organisateurs emmenés par Marie-Louise Gourdon, créatrice et commissaire du Festival. Ce sont trois jours de rencontres avec 300 invité.e.s formidables, plus de 100 débats et entretiens, des lectures, une scène littéraire très animée, des spectacles de rues, du slam, du graff, de la danse, des ateliers créatifs, le Bistrot des auteurs.

C’est un bouillon de culture avec vos auteurs et autrices préféré.e.s qui seront de nouveau au rendez-vous de tout un village cette année. Entrée gratuite de surcroît pour ce festin de mots, d’idées et d’images.