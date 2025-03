Festival du Livre de Nice : 200 auteurs autour du thème “Le Courage”

Le Festival du Livre de Nice, dont la 28ème édition a lieu du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin, vient rappeler chaque année que l’histoire littéraire française s’est notamment écrite à Nice. Entre ceux qui y sont nés, ou “presque” comme Romain Gary, ceux qui y sont passés comme Patrick Modiano, y ont grandi et éclos comme Patrick Mauriès et Maryline Desbiolles ou encore ceux qui y ont étudié (Guillaume Apollinaire), s’y sont réfugiés (Aragon), nombreux sont les écrivains qui ont trouvé l’inspiration à Nice et ont émergé dans sa lumière. On pourrait ajouter en vrac dans cette liste les noms de Friedrich Nietzsche, Simone Veil, JMG Le Clezio et de bien d'autres.

Plus de 200 auteurs à rencontrer

Avec comme président d’honneur Boualem Sansal, écrivain algérien de convictions et de résistance, le Festival du Livre de Nice continuera de porter la flamme avec cette année comme thème central “le courage”. Bien dans la foulée de l’édition 2023 sur le thème “Liberté(s)”. Au total, pendant trois jours dans le Jardin Albert 1er, plus de 200 auteurs à rencontrer avec au programme séances de dédicaces, spectacles, lectures, animations, projections, belles découvertes et débats sous la direction artistique de Franz-Olivier Giesbert.

Pour l’exemple, ce sera l'occasion de bavarder avec le prix Goncourt 2023, Jean-Baptiste Andrea (Veiller sur elle), rencontrer Rémi Baille (Les enfants de la crique), Philippe Besson (Un soir d’été), Eric Fottorino (Mon enfant, ma sœur), Jean-Claude Ellena (L’odeur des jours), Colette Fellous, prix Méditerranée 2024 (Quelques fleurs) et tous ceux qui font l’originalité et la beauté de la vie littéraire française.

Le prix Nice Baie des Anges remis à Camille de Peretti

L’inauguration du Festival se fera vendredi à 15 heures par Christian Estrosi en présence de Boualem Sansal, Président d’honneur du Festival et Franz-Olivier Giesbert, Directeur artistique et Président du Jury. Le maire de Nice remettra pour l’occasion le Prix Nice Baie des Anges à Camille de Peretti pour son roman L’Inconnue du Portrait (éditions Calmann-Lévy).

L’auteure imagine la destinée de cette inconnue du célèbre tableau de Gustav Klimt peint en 1910, ainsi que celles de ses descendants. Acheté par un collectionneur anonyme en 1916, le tableau “Portrait d’une dame” a une incroyable histoire. Retouché par le maître un an plus tard, il est volé en 1997, avant de réapparaître en 2019 dans les jardins d’un musée d’art moderne en Italie. Des rues de Vienne en 1900 au Texas des années 1980, du Manhattan de la Grande Dépression à l’Italie contemporaine, Camille de Peretti réalise une fresque magistrale où se mêlent secrets de familles, succès éclatants, amours contrariées, disparitions et drames retentissants.

Ce Festival fait également la part belle à la littérature jeunesse avec la 2e édition du Prix Le Livre des Elèves de Nice qui sera remis au lauréat Thibault Bérard pour Suzanne Griotte et le parc aux limaces (éditions Gallimard jeunesse).

En pratique