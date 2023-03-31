Festival Envie d'ailleurs à Mouans-Sartoux : pour sortir des sentiers battus

Vivre l'aventure près de chez vous : c’est ce que propose le festival "Envie d'ailleurs" qui aura lieu ce week-end, les 1er au 2 avril (ouverture de 10 à 18 heures) à Mouans-Sartoux au gymnase de la Chesnaie, Salle Lagrange. Au programme des deux jours, 12 rencontres voyageurs inspirantes. 7 films d’aventure, un espace dédié à la vanlife, 13 ateliers pratiques, créatifs, bien être, pour une expérience de voyage authentique. L’occasion de plonger dans de nombreuses cultures à travers les 60 stands d’exposants et les rencontres de voyageurs et de pouvoir organiser des vacances en sortant des sentiers battus. Entrée libre. Films, rencontres voyageurs et ateliers à partir de 2€ sur inscription.