Festival des Jeux de Cannes : trois jours pour jouer sans limite

Paré à l'embarquement dans tous les jeux du monde ! Pour les passionnés et les professionnels du jeu, le Festival des Jeux de Cannes est devenu un événement incontournable. Sa 38ème édition est programmée du 28 février au 2 mars, de 10h à 19h, au Palais des festivals. Avec 60.000 m² dédiés aux expositions, animations et tournois (soit l’équivalent de 9 terrains de foot), plus de 300 stands et 350 espaces d’animation, il promet de nouveau cette année une expérience unique dans cet univers ludique. (Photo DR).

Plusieurs nouveautés sont programmées. Ainsi, un Labyrinthe Géant inspiré de “Alice au pays des jeux” sera installé sur la Terrasse du Palais des festivals. Un espace pour se restaurer y sera également disponible. À l’extérieur, le Parvis et la Plage seront transformés en véritables espaces ludiques avec expositions, animations et tournois ouverts à tous. De nouvelles structures sont prévues sur la plage et le parvis, offrant des espaces accessibles à tous. Un espace foodtrucks, situé au cœur du village, accueillera le public tout au long de la journée, rythmé par des animations ludiques et musicales.

À l’intérieur du Palais plus de 350 stands attendent les visiteurs : jeux pour enfants, familles, tout public, initiés et experts. A noter que la Rotonde Lérins (niveau 1) reste le repaire incontournable des amateurs de jeux de rôles, Wargames et figurines, avec également des expositions à découvrir. Pendant trois jours, ce sera l’occasion de découvrir les dernières sorties des exposants, la sélection As d’Or 2025, les best-sellers, des tournois palpitants, des expositions et des séances de dédicaces ou encore assister aux débats (une quatorzaine au programme). Le tout pour une plongée au cœur du jeu.