L’événement traditionnel de la rentrée ! Créé et dirigé par Marie Louise Gourdon, le Festival du Livre de Mouans-Sartoux revient du vendredi 2 au dimanche 4 octobre pour une 39e édition placée sous le thème “Le monde en vaut la peine !”. Derrière cette formule, le festival entend interroger la manière de préserver “le monde, les femmes et les hommes qui l’habitent, l’humanité, le monde vivant tout entier”, face aux crises écologiques, sociales, démocratiques et géopolitiques. Fidèle à son identité, le rendez-vous mêlera littérature, essais, bande dessinée, jeunesse, cinéma, spectacles, expositions et débats citoyens avec un programme plus que jamais éclectique et foisonnant à souhait. (Photo DR : l'affiche de l'édition 2026).

La présidence de cette édition est confiée à l’historienne et écrivaine niçoise Chantal Thomas. Parmi les invités annoncés figurent notamment Guillaume Musso, qui dédicacera son roman Le Crime du paradis, situé au Cap d’Antibes, Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, Lilian Thuram, Franck Thilliez, Bernard Werber, Mathias Malzieu, Adeline Dieudonné, Catherine Bardon, Gilles Kepel, Pascal Boniface, Edwy Plenel, Marie-Monique Robin, Gilles Clément, Abdennour Bidar, Giulia Foïs et la spécialiste de l’IA Laura Sibony. Le programme s’annonce ainsi particulièrement ouvert, de la littérature populaire à l’histoire, de l’écologie à la géopolitique, de l’éducation aux mutations technologiques.

Les temps forts incluront notamment des débats sur l’urgence écologique et la biodiversité, les familles de harkis, la montée de l’extrême droite, la laïcité, le virilisme et l’intelligence artificielle. Le cinéma La Strada accueillera 17 films, parmi lesquels l’avant-première du nouveau long-métrage de Robert Guédiguian, Une femme aujourd’hui, le samedi soir. Le volet spectacle compte douze propositions offertes par les acteurs culturels départementaux, tandis que le festival jeunesse multipliera les lectures, contes, rencontres d’auteurs et ateliers. La Battle de livres, championnat inter-établissements pour collégiens et lycéens, connaîtra sa finale publique le vendredi matin : un signal de l’attention constante portée par Mouans-Sartoux aux jeunes lecteurs.

Comme pour les précédentes éditions, la marque de 2026 tient dans cette volonté de tenir ensemble l’exigence littéraire et les urgences contemporaines. Le Festival ne se présente pas comme une simple foire aux dédicaces : il revendique une fonction de forum culturel et citoyen, où les livres deviennent le point de départ de discussions sur le monde commun. Entre rencontres avec les écrivains, grands débats, programmation cinéma, créations scéniques et offre jeunesse, Mouans-Sartoux entend une nouvelle fois faire de la lecture un espace de réflexion, de transmission et d’engagement collectif. Le monde le vaut bien.