Festival du Livre de Mouans-Sartoux : “Voix libres” jusqu’à dimanche soir!

Difficile de présenter le programme du Festival du Livre de Mouans-Sartoux, tant il est multiple, vibrionnant, ébouriffant, jouant non seulement du livre et de toutes ses composantes, mais aussi de la musique, du cinéma, de la peinture, ajoutant aux rencontres, des débats, tables rondes, concerts, lectures, spectacles… Sans parler de ses auteurs prestigieux qui, chacun, mériteraient d’être nommés et distingués. Il donne bien l’image d'un monde en fusion qui, cette année, bouillonnera à partir d’aujourd’hui vendredi et jusqu’à dimanche 6 octobre sur le thème de “Voix libres”. (Photo DR : “Voix libres” à l’affiche de cette édition 2024).

"Un forum des voix libres et engagées dans notre monde contemporain"

“Le Festival du Livre s’engage résolument comme un forum des voix libres et engagées dans notre monde contemporain” explique ainsi Marie-Louise Gourdon, la directrice du Festival et l’âme de cet événement. “3 jours d’un bouillonnement ébouriffant où vous êtes tous et toutes invité.es !” ajoute-t-elle dans la présentation de cette 37ème édition.

Sous la co-présidence du chanteur et écrivain Magy Cherfi ("La vie de ma mère") et de l'actrice Isild Le Besco, quelque 300 auteurs et autrices, cinéastes, artistes, participeront aux débats et rencontres, aux lectures puissantes, aux concerts, spectacles et films … Quelques noms quand même dans la pléiade d'auteurs invités comme celui d’Egard Morin, le philosophe de la complexité qui a fêté en juillet ses …103 ans, Nancy Huston, Amos Gitai, Enki Bilal, David Foenkinos, Marie Modiano, Susie Morgenstern, Judith Chemla….

Pendant trois jours, ils seront à Mouans-Sartoux. Top départ ce matin avec la remise du prix des Pitchouns à 10h30 avec déjà, dans l’après-midi toute une série de rendez-vous. Sûr que vous ne pourrez pas tout faire, tout voir dans ces trois jours. Mais chacun, suivant son âge (une partie du festival cible les plus jeunes), ses aspirations, ses goûts y trouvera le meilleur. L’entrée est gratuite, ainsi que les débats et rencontres et la plupart des films et spectacles.Le Festival du livre de Mouans-Sartoux, est-il rappelé, c’est tout le village qui accueille !