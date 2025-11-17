Festival “Nuits du Sud” à Vence : le Groupe Combat prend le relai

Le Groupe Combat, au travers des équipes du festival Rock en Seine et de Radio Nova, assurera la continuité artistique du festival “Nuits du Sud” à Vence. Après deux éditions à l’équilibre, la Ville a lancé un appel d’offres pour la programmation de la 29ᵉ édition du Festival Nuits du Sud 2026 et celle de 2027. La commission d’appel d’offres a retenu la candidature du Groupe Combat.

Le Festival Nuits du Sud revient ainsi du 9 au 17 juillet 2026, avec une programmation qui restera fidèle à ses valeurs fondatrices : accessibilité à tous, diversité musicale et culturelle, ouverture sur le monde et sur les hybridations artistiques, a annoncé la ville. Il restera “placé à la croisée des genres avec des artistes internationaux et émergents, entre grands noms de la musique et découvertes musicales, tout en s’ouvrant aux innovations culturelles de notre époque.”

Le Groupe Combat s’appuiera sur deux de ses actifs majeurs pour mener à bien cette mission :