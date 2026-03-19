Festival ProPhilia à Nice : la philosophie dans tous ses états

Montrer toute l’actualité, l’importance et la diversité de la pensée philosophique : c’est l'objectif du Festival ProPhilia que pilote l’université Nice Côte d’Azur. Après le succès d'une première édition en 2024, une deuxième édition se tiendra du 24 mars au 1er avril dans la ville de Nice. Elle mêlera concerts et exposition, un spectacle de danse et des médiations grand public, des événements universitaires, des ateliers pour un public scolaire et des conférences pour tout âge.

Faisant venir plus d’une trentaine d’intervenant·e·s issus d’horizons divers (philosophes, musicien·ne·s, plasticien·ne·s, danseuses, chorégraphes, vidéastes), le Festival investit, pour les onze événements qui le composent, six lieux niçois : le 109, le Campus Carlone, la Villa Arson, le musée national Marc Chagall et les librairies-cafés Les Parleuses et BD Fugue.

Institutionnellement, ce festival bénéficie du soutien du Centre de Recherches en Histoire des Idées (CRHI), de l’École Universitaire de Recherche Arts et Humanités et de l'Université Côte d'Azur.