Pour sa 59e édition, le rendez-vous estival le plus prestigieux d'Europe en la matière réunit cinq nations en compétition autour de thèmes allant de l'amour cosmique au chant de l'océan, avec un feu du 14 juillet décalé à 23h en mémoire des 86 victimes de l'attentat de Nice.

Depuis 1967, le Festival International d'Art Pyrotechnique de Cannes illumine chaque été la baie cannoise et s'impose comme l'un des rendez-vous les plus prestigieux au monde dans son secteur, leader incontesté en Europe. Pour l'édition 2026, les spectacles, tirés gratuitement depuis cinq barges ancrées à 400 mètres du rivage sur 500 mètres de front de mer, rassembleront comme chaque année des dizaines de milliers de spectateurs, entre ceux installés sur la Croisette et ceux qui dominent la baie depuis les hauteurs de la ville. La compétition oppose des maîtres artificiers évalués pour 25% par un jury technique anonyme et pour 75% par un jury artistique, sur des critères de qualité des artifices, de bande sonore, de synchronisation et d'impression artistique générale ; depuis 2024, le Festival décerne une Vestale, un Prix spécial du Jury et un Prix du Public. (Photo DR)

Cette édition 2026 revêt une dimension particulière : dix ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, le feu de ce soir-là sera exceptionnellement décalé à 23h à la demande de l'association Promenade des Anges, et un hommage sera rendu aux 86 victimes, dont les noms résonneront dans la baie avant le tir, en plus de la traditionnelle minute de silence. Le maire de Cannes, David Lisnard, comme le président du Palais des Festivals, Nicolas Gorjux, soulignent ainsi la volonté de conjuguer mémoire et célébration de la vie à travers cette programmation.

Le programme de la 59ème édition

4 juillet. La Serbie et PYRO-TEAM, livrent pour leur première participation un spectacle intitulé “Immersif”, mêlant percussions intenses et sonorités traditionnelles serbes autour des couleurs du drapeau national.

La et PYRO-TEAM, livrent pour leur première participation un spectacle intitulé “Immersif”, mêlant percussions intenses et sonorités traditionnelles serbes autour des couleurs du drapeau national. 14 juillet. La Pologne entre en lice avec NAKAJA ART et son thème “Ad Astra Ex Amore”, un voyage amoureux porté par des morceaux français (La Foule, La Bohème) et le Lacrimosa de Zbigniew Preisner.

La entre en lice avec NAKAJA ART et son thème “Ad Astra Ex Amore”, un voyage amoureux porté par des morceaux français (La Foule, La Bohème) et le Lacrimosa de Zbigniew Preisner. 22 juillet. La Chine présente avec China Galaxy Pyrotechnics « L'amour à travers la galaxie », inspiré du mythe du Bouvier et de la Tisseuse, entre Kung Fu Panda, Duel of the Fates de Star Wars et Je t'aime de Lara Fabian.

La présente avec China Galaxy Pyrotechnics « L'amour à travers la galaxie », inspiré du mythe du Bouvier et de la Tisseuse, entre Kung Fu Panda, Duel of the Fates de Star Wars et Je t'aime de Lara Fabian. 4 août. La France retrouve la compétition avec Aquarêve et “Lux Abyssus – Le Chant de l'Océan”, une plongée pyromusicale dans les profondeurs marines portée par des compositions d'Armin van Buuren et d'Armand Amar.

La retrouve la compétition avec Aquarêve et “Lux Abyssus – Le Chant de l'Océan”, une plongée pyromusicale dans les profondeurs marines portée par des compositions d'Armin van Buuren et d'Armand Amar. 15 août. La Finlande revient avec Joho Pyro, déjà récompensée du Prix du Public et de la Vestale d'Argent en 2016, pour “Brume en Feu”, un spectacle oscillant entre sonorités celtiques, Beethoven revisité et Tattoo de Loreen.

La revient avec Joho Pyro, déjà récompensée du Prix du Public et de la Vestale d'Argent en 2016, pour “Brume en Feu”, un spectacle oscillant entre sonorités celtiques, Beethoven revisité et Tattoo de Loreen. 24 août. Hors compétition, la République Tchèque clôturera le festival avec Flash Barrandov SFX sur le thème “Tout est dans les étoiles”, inspiré des musiques épiques de Two Steps from the Hell et de l'univers de Stranger Things.

Au-delà du spectacle, le Festival reste pionnier en matière environnementale : ramassage systématique des déchets après chaque tir, nettoyage des fonds marins par des entreprises spécialisées depuis plus de vingt ans, interdiction des bombes à coques en plastique et mise à feu par signal radio HF supprimant les câbles. Le public est par ailleurs invité à voter en ligne pour le Prix du Public, dont le lauréat sera dévoilé lors de la soirée de clôture le 24 août.