Festival record : de quoi rassurer Cannes sur l’avenir des événements “physiques”

Si pendant la crise Covid, certains ont pu douter de l’avenir de ces mega rassemblements “physiques”, le 76ème Festival de Cannes pourra les rassurer. Par l’intérêt qu’il suscite mondialement (la cérémonie de clôture samedi a battu les records d’audience avec 3,16 millions de téléspectateurs sur France 2 et 500 millions de vues sur les réseaux sociaux). Par l’affluence tant des professionnels que du grand public autour du Palais des Festivals et sur la Croisette. (Photo WTM : une affluence toujours record pour la montée des marches).

Le maire de Cannes a pu lui aussi être rassuré quant à la pérennité du modèle cannois d’accueil de grands événements. “La planète du 7e art était là, dont Hollywood, en force comme jamais. La tenue exemplaire du 76e Festival de Cannes, édition effervescente, productive et festive, a confirmé la capacité de Cannes à organiser, de façon sécurisée, des événements internationaux, professionnels ou grand public” s’est réjoui David Lisnard.

Cette dynamique a également touché le marché du film, le plus important au monde, avec 14.000 accrédités venus de 120 pays. Le marché n’existait plus en temps de covid ; il vient d’établir un record de fréquentation, avec la présence des plus grands studios et producteurs, et le retour des professionnels asiatiques. Et le maire de Cannes de souligner que le succès de cette édition 2023, comme celui de l'édition 2022, démontre que "rien ne remplace la rencontre physique qui seule fait naître des instants précieux et mémorables."

David Lisnard en donne quelques exemples à travers les plus belles images 2023 : “un hommage exceptionnel et une Palme d’or surprise décernée à un Harrison Ford, 80 ans, ému aux larmes pour la présentation en avant-première mondiale du cinquième volet des aventures d’Indiana Jones ; un baiser, tendre et fougueux, entre la médiatique styliste Lucie Carrasco, atteinte d’une maladie génétique, et son mari la portant à bout de bras pour lui permettre d’oublier furtivement son fauteuil roulant et de réaliser son rêve sur le tapis rouge ; ou ce cliché historique pour Cannes et plus largement pour le cinéma mondial, rassemblant trois monstres du 7e Art, le réalisateur Martin Scorsese entouré de ses deux acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, lors de la présentation hors compétition du western Killers of the Flower Moon.”

Quelques exemples de la magie du Festival et de celle de Cannes “depuis toujours village de pêcheurs ouvert sur le monde et qui accueille les plus grands événements”.

Photo WTM : le cinéma de la Plage continue à faire recette.