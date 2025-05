Festival SilverEco Bien-Vieillir à Cannes : cap sur la longévité

Deux jours pour repenser le vieillissement et accélérer l’innovation : c’est ce que propose le Festival SilverEco Bien-Vieillir qui revient pour une 17ème édition au Palais des Festivals de Cannes les 20 et 21 octobre 2025. Véritable laboratoire d’initiatives et de solutions, il réunit professionnels du bien-vieillir, acteurs de la transition démographique, collectivités, entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, start-ups… et s’impose comme le carrefour mondial des innovations et des stratégies liées au vieillissement actif et à l’économie de la longévité. Au programme des deux jours, des conférences, congrès, rencontres B2B, expériences immersives et célébrations qui s’enchaînent, dans une ambiance qui se veut à la fois professionnelle, conviviale et festive.

Les temps forts de cette édition 2025 ? L’Expo B2B SilverEco qui fait peau neuve (surface augmentée, nouveaux espaces thématiques et présence internationale renforcée), les franchises SilverEco, un nouvel espace 100 % dédié aux franchiseurs et candidats à la franchise, un Focus Emploi Silver, un village de startups ou encore les trophées SilverEco & Ageing Well international Awards et la Silver night… Répartis sur deux jours, 6 congrès internationaux (Nursing homes Summit, Living at home Summit, IA & SilverTech Summit…) donneront d’autre part la parole à des experts du monde entier.