Festival SilverEco à Cannes : l'art et les technos du bien vieillir

Quelque 2.000 acteurs du bien vieillir participeront au Festival SilverEco, les lundi et mardi 16 et 17 septembre au Palais des Festivals de Cannes. Ce salon rassemble l'écosystème français et international de la Silver Économie, incluant start-ups, grands groupes, experts, professionnels du médico-social, et bien d’autres. Au programme des deux journées : des conférences, networking, et six congrès thématiques dédiés aux enjeux du bien-vieillir (les Ehpad de demain, la place des seniors dans la société, le vieillissement en bonne santé, les nouvelles technologies, l'aide aux aidants et les services pour l'autonomie). Des moments forts également au programme avec les Trophées SilverEco et la SilverNight, qui célèbreront les meilleures initiatives pour un vieillissement actif et sain.