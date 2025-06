Festival SilverEco à Cannes : les enjeux du vieillissement de la population

Rendez-vous mondial des professionnels du bien-vieillir, le Festival SilverEco s’ouvre ce matin lundi 18 septembre au Palais des Festivals de Cannes. Jusqu’à demain soir, mardi, il rassemblera des acteurs du domaine de la longévité, du bien-vieillir, et de l'intergénérationnel pour discuter des enjeux liés au vieillissement de la population et aux opportunités économiques qui en découlent. Plus de 1.500 acteurs du bien vieillir sont attendus sur les deux jours.

Les quatre temps forts

Dans les thèmes abordés on retrouvera l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, la garantie de leur autonomie, l'innovation dans des domaines tels que la santé, la sécurité, l'autonomie, l'habitat, les services, et les loisirs. En tant qu'acteurs d’un écosystème diversifié, des startups, des experts internationaux, des investisseurs, des grandes entreprises, des professionnels du médico-social, des Ehpad, et même…des seniors participeront à ce grand débat.

Quatre temps forts pour le festival :

SilverEco Market Place avec des conférences, des sessions de networking, des rendez-vous d'affaires, pour découvrir les innovations et les acteurs majeurs du bien-vieillir. En 2022, plus d'un million d'euros de contrats cadres ont été signés pendant le festival.

avec des conférences, des sessions de networking, des rendez-vous d'affaires, pour découvrir les innovations et les acteurs majeurs du bien-vieillir. En 2022, plus d'un million d'euros de contrats cadres ont été signés pendant le festival. Les Trophées SilverEco : ils récompensent les meilleures initiatives, solutions, et bonnes pratiques de l'année dans le domaine de la Silver économie. Un jury de 50 professionnels évalue près de 100 candidats dans 10 catégories, avec également un prix du public, un prix des seniors, et des coups de cœur.

ils récompensent les meilleures initiatives, solutions, et bonnes pratiques de l'année dans le domaine de la Silver économie. Un jury de 50 professionnels évalue près de 100 candidats dans 10 catégories, avec également un prix du public, un prix des seniors, et des coups de cœur. La 15e SilverNight : l’événement annuel majeur du secteur .

l’événement annuel majeur du secteur . Les SilverEco & Ageing Well International Awards : ces prix récompensent des projets internationaux et sont décernés lors de la Silver Night.

Les grands sujets abordés

Parmi les grands sujets abordés lors du festival, on retrouve :

L'internationalisation du bien-vieillir, avec la présence d'acteurs internationaux venant de différentes régions du monde.

avec la présence d'acteurs internationaux venant de différentes régions du monde. L'importance des aidants, qui sont au cœur des débats chaque année, avec une mise en avant des aidants salariés cette année.

qui sont au cœur des débats chaque année, avec une mise en avant des aidants salariés cette année. Les enjeux liés à l'habitat pour le bien-vieillir, y compris la mise en place de Ma Prim Adapt' à partir du 1er janvier 2024.

pour le bien-vieillir, y compris la mise en place de Ma Prim Adapt' à partir du 1er janvier 2024. Les évolutions dans les hébergements collectifs , avec l'émergence de nouvelles solutions en plus des Ehpad (Coliving, béguinages….)

, avec l'émergence de nouvelles solutions en plus des Ehpad (Coliving, béguinages….) La notion de "Silver citoyenneté" , qui vise à impliquer la société dans le bien-vieillir.

, qui vise à impliquer la société dans le bien-vieillir. L'importance de l'éthique dans le secteur de l'accompagnement des personnes âgées, avec un appel à des pratiques responsables et respectueuses.

La Côte d'Azur en plein dans la Silver économie

La région Sud et la Côte d'Azur en particulier sont particulièrement impliquées dans le domaine de la Silver économie et comptent devenir une référence européenne en matière d'innovation et de création d'emplois dans ce secteur. La Métropole Nice Côte d'Azur travaille ainsi sur des initiatives visant à répondre aux besoins variés des seniors en matière de logement, de services, de loisirs, de transports, et de bien-être. Cannes-Lerins a lancé un pacte-emploi à leur intention, la ville de Mougins, avec son projet ATABLET’, a monté un programme d’ateliers cuisines seniors connectés.

Plusieurs startups et entreprises azuréennes seront également présentes comme AlloVie, Emotivi et Nodeus Solutions pour les jeunes pousses, Granny Geek pour le numérique, API Residence et Casa Barbara pour l’habitat collectif….