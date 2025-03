Festival UMANoïd à Nice : l'art de l'ère numérique sous toutes ses formes

Art numérique, vidéo, photographie, animation 2D/3D, jeux vidéo, sport, réalité virtuelle & augmentée : l'art est de plus en plus multiple. C'est ce que veut mettre en lumière le collectif UMANoïd à Nice, qui, avec l’aide notamment de plusieurs écoles d’art digital niçoises, organise pendant un mois et demi, du 24 mai au 13 juillet, une multiplicité d’événements autour des nouveaux arts numériques. (Photo DR).

Exposition multi-art au 109

En pilier de ce Festival UMANoïd se tient une grande exposition multi-art au 109 avec une installation permanente. Jusqu’au 13 juillet, elle est accompagnée d’une série d'événements (projections, conférences, soirées art numériques, exposition de jeux vidéo pour se terminer le 13 juillet par une "soirée KEFI "avec DJ Set et vente aux enchères d'une oeuvre pour association caritative.

La NEXTgen de l'école e-artsup

L'école e-artsup de Nice avec ses partenaires (l'organisateur de soirées KEFI, Mashupfilm Festival, SAT Montréal…) ouvre le ban des animations avec du 22 au 28 juin NEXTgen, un événement dédié à la nouvelle génération créative. Il se décline en plusieurs volets : "formation" (ateliers pour découvrir les techniques du cinéma d'animation les 24, 25 et 26 juin) ; "rétrospective" avec le cultissisme Ralph Bakshi et 4 de ses films dont The Lord Of The Ring au 109 ; "partenaires" avec le festival mashup qui fusionne cinéma, arts visuels, musique et la SAT Montréal qui présentera Satellite, un métaverse personnalisable pour le secteur culturel.

Un temps fort aussi avec les deux journées professionnelles à l’Artistique, les 27 et 28 juin. Elles s’appuient sur l’arrivée de l’équipe de Digital District aux studios de la Victorine et visent à la naissance d’un écosystème vidéo ludique avec l’ambition de créer un cluster image.

"Game is art" avec Isart, la grande école du jeu vidéo

Le campus niçois d’Isart, la grande école du jeu vidéo, prend ensuite le relais avec l’opération Game is art. Du 1 au 13 juillet, est organisée autour du jeu vidéo une exposition sur cet art du XXIème siècle avec des conférences pour finir sur un concours de Gaming et la soirée de clôture. L'art de l'ère digitale qui explose et s'expose à Nice dans tous ses états.