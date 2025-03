Fête de la Science : les savoirs de Sophia s'exposent à Juan

Si elle a déjà largement commencé le 4 octobre dernier, la 33ème édition de la Fête de la Science battra son plein ce week-end dans les Alpes-Maritimes, tout particulièrement avec le Village des Sciences et de l’Innovation. Organisé par la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, l’Université Côte d’Azur et Sophia Club Entreprises, il sera installé au Palais des Congrès d’Antibes comme chaque année depuis 2015 et permettra de voir ce qui se fait dans les labos ou les entreprises de la technopole et de rencontrer les chercheurs, le tout dans une ambiance toujours très ludique.

Avec ses différents sites d’entreprises et de recherche dispersés dans la garrigue, Sophia Antipolis n’est pas facile à découvrir. Aussi c’est Sophia qui vient se déplacer à Juan. Réunis ce week-end dans des espaces de plus de 2.000 m2 du Palais des Congrès antibois, les grandes entreprises de la technopole (ARM, SAP Lab, Orange, NXP Semiconductors, STMicroelectronics…), startups, associations technologiques (Pobot, Telecom Valley, IESF…), centres de recherche (LEAT, CNRS, INRAE, CRHEA…) se trouvent facilement accessibles. Le VSI permet ainsi de découvrir en famille à travers les stands, les nombreux ateliers, les expériences, les jeux ce qui fait l’essence de la technopole.

Tout au long des deux jours, de nombreuses animations sont également programmées pour tous (et particulièrement les enfants) : jeux, conférences, films scientifiques, débats, programmation robotique, course de véhicules autonomes miniatures, observation du soleil, atelier sur la respiration, expositions, démonstrations… Dans bien des domaines, chacun peut ainsi toucher le futur qui se dessine dans des domaines aussi variés que santé, bien-être, développement durable, astronomie, numérique, robotique et bien sûr, Intelligence Artificielle… La star de Sophia Antipolis.

Entrée libre. Samedi 12 octobre de 13 à 19 heures et dimanche 13 octobre de 10 à 18 heures. Entre 8.000 et 10.000 visiteurs sont attendus sur les deux jours.