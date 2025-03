Fête de la Science : porte ouverte sur un “Océan de savoirs”

La Fête de la Science revient pour une 33e édition dans les Alpes-Maritimes du samedi 5 octobre au dimanche 14 octobre sous le thème “Un océan de savoir”. Dans le département, cette opération rencontre tous les ans un très grand succès, avec plus de 20.000 visiteurs, dont près de la moitié de scolaires, et cela grâce à une forte mobilisation des acteurs de la culture scientifique (laboratoires, organismes de recherche, rectorat, entreprises, musées et associations).

Entièrement gratuite, elle a pour but de faire découvrir les sciences, technologies et innovations sous leurs aspects ludiques et conviviaux à travers de nombreuses animations, expérimentations, échanges, spectacles. En plus d'un programme très riche dédié aux scolaires avec des manifestations pour les élèves du département, cette édition 2024 mobilise une trentaine d’acteurs sur une vingtaine de communes des Alpes-Maritimes. Neuf villages des sciences accueilleront notamment un large public à travers le département.