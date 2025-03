Fête de la Science : TEDx fait son cinéma à Antibes

TEDx Cannes fait son cinéma pour la Fête de la science. Le représentant régional des conférences Technology, Entertainment and Design s’associe à Université Côte d’Azur et à Inria pour vous faire vivre la recherche en immersion à travers un événement original. Il est programmé le jeudi 10 octobre de 18h30 à 20h30 au nouveau CinéPlanet d'Antibes. Au casting, les chercheuses Francesca Casagli (Inria), post-doctorante en Sciences et technologies du numérique, et Lucie Monticelli, post-doctorante en Biologie et co-fondatrice de la startup Evolutive Agronomy. Les TEDx talks que ces deux chercheuses avaient réalisées à Cannes seront ainsi projetés sur grand écran.

Tuba et microscope en main, ce sera l’occasion de voir comment la science fait équipe avec le vivant pour relever les grands défis de l’environnement, grâce notamment à des micro-organismes dont les deux chercheuses dévoileront les super-pouvoirs étonnants…Sur le thème “‘L’IA qui murmurait à l’oreille du phytoplancton : un espoir pour le climat ?”, Francesca Casagli fait collaborer micro-algues et bactéries pour offrir une nouvelle génération de procédés recyclant plus efficacement des ressources précieuses telles que l'azote et le phosphore. Lucie Monticelli, de son côté, permet de réduire fortement l'usage des pesticides chimiques par son exploration du biocontrôle, l’utilisation d’organismes vivants pour lutter contre les ravageurs des cultures. Les projections seront suivies d’un temps d’échange avec les chercheur(e)s.