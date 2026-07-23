Après le succès de sa première édition, L'Abeille Savonneuse organise, en partenariat avec la Mairie de La Colle-sur-Loup, la deuxième édition de la fête "Autour de la Lavande", le dimanche 2 août de 10h à 17h, au cœur du village. Cette journée festive et familiale invite le public à redécouvrir la fleur emblématique de la Provence à travers ses multiples usages : miel, parfums, cosmétiques, gastronomie, artisanat, photographie et création artistique. Au programme : extraction en direct du miel de lavande de la récolte 2026, démonstration de distillation traditionnelle, ateliers de création de parfums d'ambiance, exposition photographique dédiée aux paysages provençaux, ainsi que des démonstrations culinaires assurées par deux chefs cuisiniers.

Les visiteurs pourront également flâner sur un marché réunissant exclusivement de véritables artisans créateurs (cosmétiques, objets de décoration, gourmandises et produits artisanaux) tandis que plusieurs restaurateurs du village proposeront des menus spéciaux inspirés de la lavande. Ateliers créatifs, jeux et surprises viendront compléter cette journée placée sous le signe des traditions et du savoir-faire provençal. 'Derrière chaque création autour de la lavande se cache un artisan passionné. C'est cette authenticité et ce savoir-faire que nous souhaitons faire découvrir à nos visiteurs", résume Olivier Valette, organisatrice et commerçante colloise. Rendez-vous au centre du village, entrée libre.