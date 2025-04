Fête du miel à Mouans-Sartoux : l’apiculture provençale vous donne rendez-vous

Dégustations, animations, expositions, marché avec le miel en vedette : c’est ce qui est prévu, dimanche 27 avril de 10 à 19 heures à Mouans-Sartoux où se tient la 31ème édition de la Fête du Miel. Elle est organisée par les Apiculteurs en Provence qui viendront partager leur passion avec grands et petits. De la garrigue au maquis, les miels de Provence se caractérisent par leur grande diversité.

Certains sont des grands classiques (lavande, toutes fleurs…), d’autres plus confidentiels (sarriette, arbousier, thym…). Issus de la flore spontanée de Provence ou de butinages sur des cultures spécifiques de la région, les miels présentent une incroyable diversité d’aspects, de senteurs et de saveurs. Pour garantir la qualité et la traçabilité de leurs produits, les apiculteurs présents se sont engagés dans une démarche de certification IGP Miel de Provence (signe de qualité reconnu dans toute l’Union Européenne) qui protège l’origine et la typicité aromatique des miels proposés sur les différents stands. Participer dimanche à la Fête du Miel vous permettra aussi d’apporter votre soutien à cette belle apiculture provençale