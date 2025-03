Fête de la Science : les savoirs de Sophia s'exposent à Juan

Deux autres rendez-vous à Nice et à Villefranche-sur-mer Dans le cadre de la Fête de la Science et de son thème 2024 (Un océan de savoir), deux autres manifestations d’envergure sont également organisées ce week-end à Nice et à Villefranche-sur-mer. Gratuit. A Nice, le Festival des Sciences de Nice s’installera sur le Jardin Albert 1er (2-16 Av. de Verdun, samedi 12 octobre (10 à 19 heures) et dimanche 13 octobre (10 à 18 heures). Organisé par Université Côte d’Azur, en partenariat avec la Métropole Nice Côte d’Azur et la ville de Nice, il accueille les petits et les grands avec un large choix d’animations scientifiques : expériences, démonstrations, conférences, spectacle, expositions, etc. Deux jours d’échanges pour comprendre la science et ses enjeux ! Dans la Citadelle de Villefranche-sur-Mer, ce sera “science sur mer”’ samedi 12 octobre (10 à 17 heures) et dimanche 13 octobre (10 à 17 heures). L’Institut de la Mer de Villefranche en partenariat avec la commune de Villefranche-sur-mer, propose une promenade dans un lieu magique donnant une vue imprenable sur la mer tout en renforçant sa culture océan. Au sein de la Citadelle, le village Sciences-sur-Mer sera exclusivement dédié à l’Océan et ses sciences.