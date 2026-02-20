Fiesta del Cine à Nice : le meilleur du cinéma latino

La Fiesta del Cine, festival dédié au cinéma d’auteur sud-américain, revient à Nice pour sa 4ᵉ édition consécutive du 27 février au 8 mars. Pendant dix jours, les Cinéma Variétés, Cinéma Rialto et la Cinémathèque de Nice proposeront une immersion unique dans les cultures latino-américaines à travers des films rares, souvent inédits en France. Sept pays – Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Pérou, Venezuela et Uruguay – seront représentés avec dix longs-métrages en compétition, exclusivement présentés en avant-première. Le public pourra voter à l’issue des projections pour décerner le Prix du Public, remis lors de la cérémonie de clôture.

Au-delà des projections, la Fiesta del Cine se veut un véritable espace de rencontres et de célébration culturelle. Des échanges avec les équipes des films, des classiques argentins restaurés, un concours du meilleur court-métrage et des spectacles musicaux et dansants rythmeront l’événement. L’expérience sera aussi gustative, avec des spécialités latino-américaines proposées tout au long du festival. Entre cinéma, musique et gastronomie, la Fiesta del Cine transforme Nice en capitale du grand écran sud-américain le temps d’une quinzaine festive et chaleureuse.