Fin du Nice-Paris Orly d’Air France : la Côte reléguée au second rang ?

Annoncé en fin de semaine dernière, le retrait d’Orly par Air France qui n’assurera plus à partir de l’été 2026 le Nice-Paris Orly, l’une des branches majeures de la “navette” sur la capitale, a suscité de vives réactions d’une partie des élus azuréens, même si Air France sera remplacé sur cette ligne par sa filiale Transavia. Dans un communiqué commun, la sénatrice Alexandra Borchio Fontimp, présidente du CRT Côte d’Azur France, le député Eric Ciotti, Charles Ange Ginésy, président du Département et David Lisnard, maire de Cannes ont expliqué pourquoi cette décision était pénalisante pour l’économie azuréenne. Voici le texte du communiqué. (Photo DR).

"Nous apprenons par voie de presse qu’Air France envisage, d’ici 2026, de ne plus assurer les liaisons entre Paris Orly et Nice, Marseille et Toulouse, et ainsi de confier la gestion de ces lignes uniquement à Transavia, filiale low cost de l’entreprise. Cela se traduira par une diminution quantitative et qualitative de l’offre de transports.

Cette décision n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les villes concernées, les acteurs économiques azuréens ou encore les élus locaux. Elle n’est pas respectueuse des investissements massifs des destinations pour le tourisme et l’événementiel qui assurent un flux très important de clients à Air France et Transavia et contribuent à faire de la ligne Orly-Nice l’une des plus rentables, voire la plus rentable de France.

Une grande partie de ces clients, notamment réguliers, est attachée à la marque Air France et à ses prestations.

Cette décision brutale va donc aussi nuire à l’activité en affaires et en loisirs, au détriment in fine du transport aérien dont la Côte d’Azur est dépendante.

Elle entraîne une diminution des rotations quotidiennes de l’ordre de 10%, est contraignante pour les clients, qui n’ont d’autre choix que de transiter via Roissy s’ils souhaitent voyager avec Air France, et associe la ligne Nice-Orly à une marque low cost uniquement, et non plus à celle de la compagnie nationale. Enfin, elle menace directement une partie des 400 emplois locaux d’Air France.

Par ailleurs, la navette quotidienne assurée par Air France est vitale pour la Côte d’Azur, tant pour la vie quotidienne de ses habitants, représentant un véritable service public, que pour notre économie et nos entreprises, car aucune ligne de train à grande vitesse ne permet de relier la capitale rapidement.

La destination Côte d’Azur France est une place forte du tourisme national et international, de loisirs comme d’affaires, qui représente 15% du PIB du territoire et 150 000 emplois directs ou indirects. Ce sont ainsi plus de 10 millions de visiteurs qui ont fréquenté notre destination en 2022, dont 28% viennent par avion, parmi lesquels 140 000 congressistes internationaux de haut niveau chaque année.

La Côte d’Azur investit fortement dans le développement et la fidélisation de grands événements internationaux, qu’ils soient professionnels ou grand public, comme le Festival de Cannes, le Carnaval de Nice, Cannes Lions, l’Ironman France, le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, ou la fête des Citrons de Menton.

Ces investissements consentis profitent à l’ensemble de l’écosystème touristique et notamment aux compagnies d’aviation, dont Air France, aussi bien sur les lignes internes que sur les long-courriers.

Les collectivités de la Côte d’Azur, en contrepartie, attendent d’Air France qu’elle joue le jeu de la destination, en maintenant une offre suffisante vers les deux aéroports parisiens et de qualité.

Notre destination, qui accueille le premier aéroport de France (hors Paris) ne peut être reléguée au second rang dans les décisions d’Air France."