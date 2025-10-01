La fin du réseau de cuivre s'engage en janvier dans 5 communes des AM

On connaît les noms des premières communes des Alpes-Maritimes qui abandonneront le traditionnel réseau de cuivre en janvier 2026 : Saint-Paul-de-Vence, Cap d'Ail, la Colle-sur-Loup, Villeneuve-Loubet et Théoule-sur-Mer (31 294 logements concernés au total pour cette première fournée). C'est ce qui ressort de la réunion du comité de pilotage pour la fermeture hier en Préfecture pour préparer la poursuite du déploiement du plan de fermeture du réseau dans les Alpes-Maritimes, commune par commune.

"En amont de ces fermetures, les clients utilisant encore le réseau cuivre sont accompagnés par leur opérateur commercial pour bénéficier de la fibre ou d'une autre solution" note la Préfecture sur le réseau X. Avec le plan France Très Haut débit, le réseau cuivre sera progressivement remplacé par la fibre optique qui offre un débit supérieur, une meilleure fiabilité et une consommation énergétique réduite. D'ici 2030, ce réseau sera définitivement fermé pour l'ensemble du département et les 900.000 logements concernés.