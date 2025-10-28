Fin du réseau téléphonique cuivre dans les A-M : le point d’étape d’Orange

Sacré changement ! Dans les Alpes-Maritimes, il passera en premier dans cinq communes. Cap d’Ail, La Colle-sur-Loup, Saint-Paul-de-Vence,Théoule-sur-Mer et Villeneuve-Loubet seront les premières : dans 100 jours, le 27 janvier 2026, le traditionnel réseau cuivre va y être arrêté. Fini. C’est cette première étape azuréenne de la fin du cuivre qui a fait l’objet hier d’un point d’étape à Cap d’Ail de Philippe Daumas, délégué régional Orange, en présence de Xavier Becq, maire de Cap d’Ail, et Kareen Woignier, directrice du CCAS de Cap d’Ail. (Photo DR : finies d'ici 2030 les lignes de cuivre).

32.000 logements concernés dans les 5 premières communes

Conséquence directe : tous les services associés au réseau téléphonique cuivre, tels que le téléphone fixe et l'internet (RTC, ADSL, VDSL, SDSL), seront définitivement interrompus dans ces cinq communes soit dans plus de 32.000 logements. Tous les clients (particuliers, professionnels, entreprises ou administrations) qui n’ont pas encore migré vers une autre solution technologique (fibre, 4G/5G fixe ou satellite) sont donc invités à le faire, en se rapprochant de leur opérateur commercial. Cela concerne environ 8% des lignes cuivre qui, à ce jour, sont encore actives.

Une avancée majeure dans la transformation numérique

Face à l’explosion des usages numériques et à la demande croissante en connectivité, le réseau historique en cuivre (téléphonie fixe et ADSL) arrive en effet aujourd’hui à ses limites. Ce réseau, qui a longtemps accompagné le développement numérique de la France, ne répond plus aux besoins actuels en matière de débit, de fiabilité et d’adaptabilité, rappelle Orange.

Par ailleurs, la fibre optique progresse partout sur le territoire et séduit toujours plus de nouveaux usagers. Elle offre des débits plus performants (jusqu’à 60% supérieurs à ceux du cuivre), est plus robuste (taux de panne 1,5 fois plus élevé sur le cuivre que sur la fibre), moins énergivore (consommation énergétique 4 fois inférieure à celle du cuivre) et moins sensible aux aléas de la météo que le réseau cuivre.

Sept étapes successives pour la fin du cuivre

Aussi, Orange a annoncé la fermeture progressive de son réseau cuivre, support historique de la téléphonie fixe et de l’Internet haut débit, à l’horizon 2030, en 7 lots successifs. Après la fermeture technique des toutes premières communes en France en ce début d’année, le département des Alpes-Maritimes est concerné à partir du lot 2 avec les cinq premières communes annoncées pour le 27 janvier 2026.

D’autres communes suivront :

31 janvier 2027 dans 4 communes : Cagnes-sur-Mer ; Mandelieu-la-Napoule ; Touët-sur-Var ; Tourrettes-sur-Loup.

31 janvier 2028 dans 25 communes : Auribeau-sur-Siagne ; Châteauneuf-Grasse ; Drap ; La Gaude ; Ilonse ; Isola ; Marie ; Mouans-Sartoux ; Mougins ; Opio ; Pégomas ; Peille ; Peillon ; La Penne ; Péone ; Puget-Théniers ; Roquefort-les-Pins ; La Roquette-sur-Siagne ; Roubion ; Roure ; Le Rouret ; Saint-Dalmas-le-Selvage ; Saint-Étienne-de-Tinée ; Saint-Laurent-du-Var ; Saint-Sauveur-sur-Tinée.

Restent 75 communes azuréennes qui sont actuellement en phase de concertation jusqu’au 30 novembre 2025 pour les deux derniers lots 6 et 7 (ils ne sont pas encore connus).