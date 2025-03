Finale nationale de “Ma thèse en 180 secondes” à Nice : le“stand-up” de la science

Ah le story telling ! L’art de raconter les choses, de passionner son auditoire ! L’exercice est d’autant plus difficile quand il s’agit de rendre clair des sujets très complexes comme des thèses scientifiques et résumer en termes simples ce qui se dégage d’années de travaux hyper spécialisés. C’est l’exercice auquel se sont attachés les candidats du concours “Ma thèse en 180 secondes”. Trois minutes top chrono pour expliquer le plus clairement possible ses recherches, les vulgariser sans les dénaturer et transmettre sa passion à un public pas toujours averti. (Photo DR : douze des seize candidats à la finale nationale).

Seize doctorants et doctorantes en ligne

Une idée de ce type de "stand-up" autour de la science avait été donnée à Nice avec les finales régionales du concours. Le mercredi 5 juin, à partir de 18h30 à l’Opéra de Nice, où a lieu la finale nationale du concours de vulgarisation scientifique “Ma thèse en 180 secondes”, il sera possible de voir le meilleur du meilleur. Organisée par le CNRS et France Universités, avec le soutien de l’Université Côte d’Azur, cette édition mettra en lumière de manière originale les travaux de seize doctorantes et doctorants venant de toute la France. Plus de 600 doctorantes et doctorants avaient pris part à cette aventure et les seize encore en lice se retrouveront à Nice.

La Région Sud sera représentée par Pierre Baby de l’Université d'Avignon. Il a su captiver le jury des finales régionales sur sa thèse “Réponses physiologiques et comportementales du prédateur généraliste, Forficula pubescens (Dermaptera: Forficulidae) face à diverses contraintes biotiques et abiotiques dans une perspective de lutte biologique en vergers de pommiers.” D’autres ont su séduire sur des sujets comme “adaptations métaboliques et nutritionnelles aux variations de poids”, “l'effectivité de la protection de l'écosystème marin” en prenant l’exemple de la Méditerranée, “Modèles formels pour la conscience”.... Des sujets pas forcément sexy qu'ils ont sur rendre lumineux et passionnants.

Un "Prix des lycées" décerné

Ce dispositif est avant tout, pour les jeunes scientifiques participant, un outil de formation ludique à la médiation scientifique et à la prise de parole en public. En effet, les scientifiques sont de plus en plus sollicités pour nuancer, vulgariser et transmettre leur expertise. La formation à la médiation scientifique est donc aujourd’hui cruciale pour le partage des connaissances envers tous les publics, dont les plus jeunes.

Ce concours est ainsi l’occasion de faire découvrir la recherche aux jeunes générations, toutes disciplines confondues. Différentes classes de lycées de l’académie de Nice assisteront à cette finale d’éloquence et décerneront le “Prix des lycées” à leur candidate ou candidat de prédilection. L’occasion d’inciter les plus jeunes à découvrir les études scientifiques. Pour la première fois, d'autre part, la finale sera diffusée et commentée lors d’un live Twitch. Elle sera également diffusée en live sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux du concours avec le #MT180. Enfin, le 1er prix du jury aura le privilège de représenter la France lors de la finale francophone internationale le 21 novembre prochain à Abidjan (Côte d’Ivoire).