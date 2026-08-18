L’été est une période intéressante pour prendre du recul et se pencher sur les sujets personnels tels que ses placements financiers. Fondateur du Groupe CG Finance basé à Sophia Antipolis, Christophe Goudal nous livre ses conseils pour éviter les écueils estivaux et explique comment transformer le recul estival en revue lucide de vos placements, sans céder aux réflexes de calendrier.

“Chaque printemps apporte le même adage : “Sell in May and go away”. L'histoire des marchés lui donne raison. Sur les trente-cinq dernières années, le rendement moyen du S&P 500 a été d'environ 3 % de mai à octobre, contre 6,3 % de novembre à avril. Septembre reste statistiquement le mois le plus faible de l'année”, rappelle Christophe Goudal. “Pour autant, transformer ce repère en règle de gestion serait une erreur. En bourse, chercher à investir au meilleur moment est un jeu dangereux. Le marché se comporte souvent de façon imprévisible, et attendre le bon moment risque de faire manquer les meilleurs jours, avec de lourdes conséquences sur le résultat final.”

“Selon des données de Fidelity Limited sur 10 ans, manquer uniquement les 10 meilleurs jours des 10 dernières années conduit à une sous-performance de -5,23% par rapport à un investissement constant sur toute la période. Manquer les 40 meilleurs jours conduit même à annuler totalement la performance de +13,36% constatée pour un investissement permanent ! La réalité récente le confirme : l'été 2024, marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale, a validé le dicton avec un recul de 8 à 9 %, mais l'été 2025 l'a contredit, le CAC atteignant un record historique fin octobre. La saisonnalité n'est qu'un facteur parmi d'autres.”

“Reste que l'été offre autre chose qu'une fenêtre de tir : un temps de recul” poursuit Christophe Goudal. “L’agenda allégé est propice à réexaminer son allocation à froid, hors de la pression du quotidien. Les bonnes questions sont d'abord stratégiques : mon exposition correspond-elle encore à mon horizon et à ma tolérance au risque ? Ma trésorerie d'entreprise et mon patrimoine personnel sont-ils suffisamment étanches ? Un événement de vie ou de cession se profile-t-il à douze ou vingt-quatre mois ? Arbitrer, ensuite, ne signifie pas tout vendre pour tout racheter. Un arbitrage n'a de sens que s'il répond à un changement d'objectif ou de profil de risque, pas à une intuition de calendrier. Mieux vaut un cap tenu avec discipline qu'une succession de mouvements dictés par l'actualité."

"Enfin, la période estivale est idéale pour auditer le “coût de détention” de ses placements. Trois questions méritent une réponse chiffrée : quels sont les frais réels (d'entrée, de gestion, d'arbitrage, de surperformance) et grignotent-ils le rendement net ? Les performances passées sont-elles comparées au bon indice de référence, nettes de frais ? Et l'accompagnement est-il à la hauteur : mon conseiller assure-t-il un suivi régulier, une transparence sur ses rémunérations et un devoir de conseil documenté ? Bouger l'été peut être pertinent. A condition que ce soit la conclusion d'une réflexion, non le fruit d'un réflexe.”