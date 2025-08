Fini le décalage : les soldes azuréennes s’alignent sur le calendrier national

C’en est fini du décalage des soldes dans les Alpes-Maritimes par rapport aux dates nationales. Cet été, la période de soldes commencera sur la Côte d’Azur le 28 juin, comme partout, ou presque, en France. Ce décalage, instauré depuis une vingtaine d’années, était devenu obsolète au regard de l’évolution des habitudes d’achat et surtout de la montée en puissance de l’e-commerce. La CCI Nice Côte d’Azur, qui s’est saisie du dossier avec le soutien de la préfecture des Alpes-Maritimes, a obtenu de la Direction Générale des Entreprises l’alignement de la date des soldes d’été des Alpes-Maritimes sur la date nationale, et ce, dès 2023. (Photo WTM : une période toujours propices aux achats).

Il y a vingt ans, explique la CCI, ce décalage était une requête des commerçants azuréens afin de s’adapter à la clientèle juillettiste. En s’alignant sur l’arrivée de cette dernière, cela permettait par conséquent de prolonger un peu plus les soldes au coeur de la saison. Mais les comportements d’achat ont évolué notamment sous l’impulsion du développement du e-commerce. Et une forme de concurrence déloyale s’est installée au détriment des commerçants locaux d’autant plus qu’une grande partie du chiffre d’affaires des soldes se joue lors des premiers jours.

Depuis quelques années, les demandes des commerçants se faisaient de plus en plus pressantes en faveur d’une harmonisation. Fin 2022, une consultation a été faite auprès des présidents de fédérations d’associations de commerçants, de la chambre syndicale des grands magasins et des directeurs de grands magasins, du bureau régional de la fédération nationale de l’habillement (FNH Région Sud Paca), ainsi que des maires des principales collectivités, pour évaluer le ressenti de l’ensemble des commerces dans les Alpes-Maritimes.

La requête en harmonisation a donc été réitérée avec des arguments à l’appui. Il était vital pour le commerce azuréen d’être en phase avec les nouvelles habitudes d’achat, notamment au regard du poids de l’e-commerce et de fidéliser une clientèle locale qui profitait de plus en plus des soldes dès l’ouverture sur internet, dans les départements proches et dans les pays transfrontaliers. Certes, avec la multiplication des French Days, des Black Friday, des ventes privées et des opérations de toutes sortes, les soldes ne sont plus aujourd’hui ce qu’elles étaient. Mais quand même, cette période reste un temps forts pour le commerce et l’alignement devrait être reçu comme une bonne nouvelle tant pour les commerçants azuréens que pour leur clientèle.