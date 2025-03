Finistère-Atlantique : Maxi Banque Populaire, vainqueur ULTIM

On connait le vainqueur de la 2ème édition du “Finistère-Atlantique”, la grande course des Ultim, ces trimarans géants qui semblent voler sur l’eau. Cinq Ultim étaient partis de Concarneau le 28 septembre pour relier Antibes (3 500 milles nautiques). Le vainqueur, le Maxi Banque Populaire XI, barré par Armel Le Cléac’h, est arrivé hier soir au Port Vauban et a franchi la ligne à 20h24. Après 4 jours 7 heures 24 minutes et 8 secondes de mer, il a ainsi a remporté hier mercredi 2 octobre la deuxième édition de ce challenge des géants. (Photo ©Alexis-Courcoux : l’arrivée de nuit à Antibes du Maxi Banque Populaire).

Trois heures après, à 23h25, le Maxi Edmond de Rothschild, vainqueur l’an dernier de la 1ère édition du “Finistère Atlantique”, a franchi la ligne d’arrivée en seconde position. Avec Charles Caudrelier et ses cinq équipiers, le bateau se trouvait dans le peloton de tête en début de course lors de la descente du golfe de Gascogne. Mais il a subi une avarie de safran bâbord au large du cap Finisterre qui lui a fait prendre du retard. Il n’a jamais pu le rattrapper.

Les trois autres voiliers géants, étaient plus loin derrière les deux bateaux de tête. Sodebo Ultim 3 est aussi attendu à Antibes aujourd’hui jeudi 3 octobre au matin ; SVR – Lazartigue aujourd’hui autour de midi et Actual Ultim 3 demain vendredi dans la matinée. Les 5 Ultim resteront jusqu'à dimanche 6 octobre, au Port Vauban face au Bastion St Jaume, pour permettre aux spectateurs de les admirer.

Mais sur le port Vauban, la fête commence aujourd’hui. Durant ces quelques jours, les bateaux effectueront des "runs", épreuve côtière chronométrée entre Antibes et Villeneuve-Loubet. Un village entièrement gratuit est d'autre part installé sur l’Esplanade avec des stands autour du monde maritime, du nautisme et de la préservation de l'environnement. Ce village, qui accueillera aussi six “bluetechs” azuréennes dédiées à la mer, sera ouvert ce jeudi matin à partir de 11 heures. Il suivra l’arrivée des derniers Ultim et restera ouvert jusqu’à 21 heures avec animation musicale. Les prix pour les vainqueurs de l’épreuve seront remis dimanche à 11 heures.