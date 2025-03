Firecell, iQsim, Kizwork, Smartcom et Spectronite au MWC de Barcelone

Cinq entreprises azuréennes seront présentes au prochain MWC (Mobile World Congress) à Barcelone du 26 au 29 février avec l’accompagnement de la Région SUD. Firecell, iQsim, Kizwork, Smartcom et Spectronite participeront à cette édition du plus grand salon mondial de téléphonie mobile qui est placée cette année sous le thème "Future First". La délégation PACA intègre également deux startups du secteur Aix-Marseille : Lillybelle et smsmode.