Dans un contexte économique déjà dégradé, l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes alerte sur les effets de la hausse des carburants sur les entrreprisees et appelle l'État à accélérer le versement des aides promises.

Défaillances d'entreprises en hausse, trésoreries affaiblies, délais de paiement qui s'allongent, investissements et embauches freinés par l'incertitude politique, créations d'entreprises en recul : en cette rentrée, l'UPE06 dresse un constat inquiétant de la situation économique du département. La flambée des prix des carburants vient aggraver ce tableau. Le gouvernement a prolongé jusqu'à la fin de l'année les aides destinées au BTP, à l'agriculture et à la pêche, mais de nombreuses entreprises restent exclues du dispositif, certaines depuis juin, d'autres depuis septembre. Plusieurs attendent même encore des aides annoncées pour avril et mai. Quant au relèvement du plafond de la prime carburant à 1 000 euros, l'organisation patronale souligne qu'il reste "conditionné aux capacités financières" des employeurs.

"Nos entreprises ne peuvent pas absorber indéfiniment la hausse des coûts énergétiques", prévient Franck Cannata, président de l'UPE06. "Il est inacceptable que des aides annoncées comme urgentes mettent plusieurs mois, voire plusieurs trimestres à parvenir aux entreprises qui en ont besoin. Nous appelons les pouvoirs publics à accélérer les versements et à apporter des réponses adaptées aux réalités de chaque secteur." L'UPE06 réaffirme son soutien aux fédérations professionnelles mobilisées. Elle demande une mise en œuvre rapide des dispositifs annoncés et une application effective des mécanismes d'indexation carburant.