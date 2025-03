Flex-O ouvre un deuxième centre de travail à Lyon

Après l’ouverture en septembre 2021 de FLEX-O LYON TÊTE D’OR, la société du Groupe Courtin à Sophia Antipolis vient d'ouvrir FLEX-O LYON PART-DIEU, son deuxième centre de travail à Lyon. Cet espace de 3.800 m² comprend 471 postes de travail, des salles de réunion, 250 m² d'espaces collaboratifs, et plus de 500 m² de terrasses. Installé dans un immeuble emblématique entièrement rénové et réhabilité Le Cristallin, situé cours Lafayette, il bénéficie d’une excellente accessibilité grâce à sa proximité avec le hub de transport de La Part Dieu. L’inauguration aura lieu le 25 avril à 18h30 en présence de Christophe Courtin.