Flex-O Sophia Antipolis Oxygen : ce sera le 16ème centre du Groupe Courtin

Un seizième Flex-O en vue et une seconde implantation à Sophia Antipolis pour les centres de flexoffice et de coworking du Groupe Courtin : c’est ce qui a été annoncé avec le lancement de Flex-O Sophia Antipolis Oxygen en plein coeur de la technopole, avec une ouverture prévue en 2027. Le centre prendra place au sein du bâtiment A2 d’Oxygen, un programme de plus de 20.000 m2 sur l’ancien site d’Integra France.

Il est présenté comme une nouvelle référence dans l'univers des espaces de travail partagés. Avec une surface de plus de 4.600 m2, répartie sur plusieurs étages, il mettra à disposition des professionnels (indépendants, TPE/PME, grands comptes) 525 postes équipés, 3 salles de réunion connectées pouvant accueillir de 4 à 12 personnes, 1 espace événementiel privatisable. Les utilisateurs bénéficieront d'une gamme de services premiums, de nombreux espaces collaboratifs, un café restaurant, ainsi que des terrasses sur toutes les façades et un jardin suspendu accessible, qui sont de véritables tiers-lieux de travail… De quoi faire rayonner l'écosystème exceptionnel de la technopole sur la scène internationale.