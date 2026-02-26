La Foire de Nice fête ses 80 ans en mode années 80

La Foire internationale de Nice célèbrera sa 80e édition du 7 au 16 mars au Palais des Expositions, avec une thématique entièrement dédiée aux années 80. Plus de 350 stands et marques y seront réunis autour de grands univers comme la maison, le jardin, les loisirs, la gastronomie, le bien-être ou encore l’automobile. Pour cet anniversaire, l’événement mise sur une ambiance à la fois commerciale et festive, avec de nombreuses animations destinées à un large public.

Au programme : une expo 80’s, un espace gaming et retrogaming, une animation autour de Retour vers le futur avec la DeLorean, des projections de films cultes, des DJ sets, une Silence Party, une soirée Nostalgie Génération 80 et un espace dédié aux enfants. La foire proposera aussi plusieurs pass thématiques ainsi que des offres gratuites à certains horaires ou selon les publics, afin de renforcer son attractivité et d’élargir encore sa fréquentation.