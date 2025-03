La foire de Nice va jouer aux pirates

La Foire de Nice a choisi pour thématique cette année l’univers des pirates et des trésors des Caraïbes. A l’abordage donc du 15 au 24 mars au Palais des Expositions de Nice. Outre le thème général, quelques nouveautés pour cette foire traditionnelle qui continuera de se jouer sur 15.000 m2 divisés en quatre espaces (Bien vivre, Bâtir, Plein air et Parvis auto). A ce chapitre, les “Produits du Coin” avec des producteurs locaux, un pavillon polynésien, ou encore un Pôle Conseils avec des spécialistes (retraite, médiation, déco…). Et cette année, plusieurs journées gratuites. Avec plus de 400 exposants et marques la foire de Nice attend entre 80.000 à 100.000 visiteurs de toute la région.