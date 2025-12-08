Fermer le menu
8 décembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Foot : la crise s’installe à l'OGC Nice

Les Aiglons n’ont pas pu rectifier le tir face à Angers, hier après-midi, dans un stade de l’Allianz Riviera quasiment déserté suite au boycott lancé par les supporters. La 7ème défaite consécutive toutes compétitions confondues.

La crise, marquée la semaine dernière par un clash avec ses supporters au retour d’un match perdu à Lorient, s’installe à l’OGC Nice. Hier après-midi, dans un stade Allianz Riviera déserté suite aux consignes de boycott lancées par les supporters niçois, les Aiglons n’ont pas pu redresser le tir face à Angers (O-1). “Nice s'est incliné lors de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, égalant la pire série de son histoire après octobre-novembre 1960, avril-août 1964 et octobre-décembre 2013”, rappelle l’Equipe. Du même coup, Nice descend d’un cran dans le classement. Angers qui se trouvait en 11ème position devient 12ème et Nice passe de la 11ème à la 12ème place, à cinq points de la zone rouge de la relégation. Dure saison.

