La crise, marquée la semaine dernière par un clash avec ses supporters au retour d’un match perdu à Lorient, s’installe à l’OGC Nice. Hier après-midi, dans un stade Allianz Riviera déserté suite aux consignes de boycott lancées par les supporters niçois, les Aiglons n’ont pas pu redresser le tir face à Angers (O-1). “Nice s'est incliné lors de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, égalant la pire série de son histoire après octobre-novembre 1960, avril-août 1964 et octobre-décembre 2013”, rappelle l’Equipe. Du même coup, Nice descend d’un cran dans le classement. Angers qui se trouvait en 11ème position devient 12ème et Nice passe de la 11ème à la 12ème place, à cinq points de la zone rouge de la relégation. Dure saison.
Foot : la crise s’installe à l'OGC Nice
