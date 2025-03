Foot : les salaires atmosphériques des stars de l'AS Monaco

Si vous êtes sensible et payé au SMIC, ne lisez pas ce qui suit. Un arrache coeur : le montant des salaires des footballeurs professionnels de l'AS Monaco que publie le site Dazn.com. Les joueurs les mieux payés ? En tête Folarin Balogun et Aleksandr Golovin avec 479.166€ mensuels, soit l'année à 5,7 M€ brut. Thilo Keher (402.500 € mensuels), Takumi Minamino (383.333 €), Breel Embolo (335.000 €) ou Denis Zakaria (325.000 €) oscillent entre 3 et 4 M€ annuels. (Photo DR).

"Ces chiffres mettent en évidence la politique du club visant à attirer et retenir des talents de premier plan pour rester compétitif en Ligue 1 et sur la scène européenne", explique Dazn.com. Des chiffres qui ressortent des données fournies par Capology et dont "certains peuvent ne pas être vérifiés" est-il précisé.

Capology ajoute aussi quelques chiffres comme la masse salariale annuelle de Monaco pour la saison 2024-2025 : 52,650 M€ bruts par an. On y trouvera également le même exercice de publication des salaires pour le PSG, avec une masse salariale annuelle qui explose à 208,7 M€ et une dizaine de joueurs à plus de 10 M€ brut annuel (et 20 M€ annuel pour le premier Ousmane Dembélé). Dans l’autre sens, plus modeste, Auxerre présente une masse salariale annuelle de 14,88 M€ et le plus gros salaire va à Loris Diony (1,36 M€). Un regard aussi sur les Aiglons de Nice avec près de 30 M€ de masse salariale annuelle pour l'OGC Nice et 3,64 M€ pour le plus gros salaire à Tanguy Ndombélé.