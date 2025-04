Foot : pas de finale au Stade de France pour l'AS Cannes

Pas de Stade de France pour les Cannois battus hier soir 2-1 par Reims en demi-finale de Coupe de France dans un stade Pierre de Coubertin survolté à Cannes la Bocca. Mais quel match ! Menés 0-1 à la mi-temps, les Dragons ont égalisé en début de seconde mi-temps. Explosion de joie dans les tribunes. Quelques minutes après, coup au coeur : un second but de Reims. L'AS Cannes ne baisse pas les bras. A l'offensive. Mais en dépit de plusieurs belles occasions elle n'arrive pas à égaliser et tenter ainsi les tirs au but. Au coup de sifflet final, le rêve est passé. Mais avec panache. Comme l'a souligné le maire de Cannes, David Lisnard, cette élimination laisse bien sûr un sentiment de frustration, mais aussi une formidable reconnaissance envers ces Dragons qui nous ont fait autant vibrer.