Le retour de Paul Pogba à l'AS Monaco s'arrête aujourd'hui. Le club et le joueur ont annoncé ce mercredi matin la fin de leur collaboration, un an à peine après l'arrivée du champion du monde 2018 sur le Rocher à l'été 2025. "Partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints", les deux parties ont choisi de mettre un terme au contrat en amont du premier match officiel de la nouvelle saison. Freiné par des blessures récurrentes, notamment au mollet, Paul Pogba n'aura disputé que 115 minutes en Ligue 1 la saison dernière et seulement une semaine d'entraînement lors de la préparation estivale.

"Représenter ce Club et la Principauté a été une expérience incroyable", a déclaré le joueur dans un communiqué de l'AS Monaco publié à 10 heures ce matin, saluant un club "exceptionnel" malgré un temps de jeu inférieur à ses espérances. Le directeur général de l'AS Monaco, Thiago Scuro, a de son côté salué "les qualités de l'immense champion qu'il est" et son rôle précieux auprès des jeunes joueurs du vestiaire, tout en reconnaissant que "l'issue n'est pas celle que nous avions espérée". Paul Pogba continuera néanmoins de s'entraîner dans les installations du club monégasque pour retrouver la forme, avant de déterminer la suite de sa carrière.