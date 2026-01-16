Foot : le prix de l’OGC Nice serait en forte baisse

Ineos aurait fortement baissé son prix de vente de l'OGC Nice, rapporte L’Equipe, reprenant une information de Bloomberg, groupe américain spécialisé dans les questions financières. En vue de vendre le Gym acquis en août 2019, Jim Ratcliffe, milliardaire anglais patron d'Ineos, avait missionné l’année dernière la banque Lazard pour lui trouver des acheteurs. Le prix était alors de plus de 200 M€. Mais faute de clients, il serait aujourd’hui considérablement diminué note Bloomberg sans toutefois avancer le nouveau prix demandé.

Il est vrai que la crise qu’a traversé le club en début d’année et la série de défaites qu’il a enregistrée n’ont rien fait pour le valoriser. Même si, comme le relève L'Equipe, l’OGC Nice en réaction s’est doté “de nouveaux dirigeants (Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen), d'un nouvel entraîneur (Claude Puel), d'un nouvel attaquant (Elye Wahi)” et a pu se qualifier ce dernier dimanche pour 8es de finale de la Coupe de France.