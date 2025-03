Football : l’AS Monaco intéresse les Saoudiens

L’AS Monaco bientôt sous pavillon saoudien ? C’est la rumeur qui court dans les milieux du foot. Elle s’appuie sur deux éléments : le souhait de vendre le club monégasque dont a fait par en janvier Dmitri Rybolovlev, son propriétaire ; les déclarations ce mercredi d'un ancien joueur Monégasque et actuel consultant de la radio RMC. Jérôme Rothen a parlé d’un intérêt sérieux de l'Arabie saoudite pour racheter l'actuel 5e de Ligue 1 et a évoqué “de sources sûres" des contacts et un rapprochement des Saoudiens avec la famille princière et le club. A suivre.