Le centre de formation professionnelle spécialisé dans les métiers des secteurs aéroportuaire, réglementaire (sûreté) et tertiaire (relation client) poursuit son développement. A Nice, il lance ses nouveaux locaux avec une soirée dédiée aux partenaires et entreprises, le 24 septembre.

Excellence Academy franchit une nouvelle étape dans son développement en s'implantant à Nice, au 455 Promenade des Anglais. Déjà reconnu pour son expertise dans les métiers de l'aérien, de la relation client, de la logistique, de la sûreté et du management, l'organisme de formation professionnelle et CFA ambitionne de mettre son savoir-faire au service des entreprises et des talents de la Côte d'Azur, en déployant une offre de formations adaptée aux besoins de la région et en renforçant ses liens avec les acteurs économiques locaux.

Pour marquer cette installation, Excellence Academy organise une soirée de lancement le jeudi 24 septembre, de 18h30 à 22h30, dans ses nouveaux locaux niçois. Partenaires et entreprises sont conviés à découvrir l'établissement et à échanger avec les équipes autour des ambitions de ce nouveau projet.