Fort Boyard Aventures s’installe à Cagnes-sur-Mer

Le célèbre univers de Fort Boyard va bientôt prendre vie sur la Côte d’Azur. L’action game Fort Boyard Aventures ouvrira en avril 2026 au centre commercial Shopping Promenade Riviera à Cagnes-sur-Mer, porté par le groupe de loisirs Hadrena et la société de production Adventure Line Productions, créatrice de l’émission diffusée depuis 35 saisons sur France 2. Après plusieurs ouvertures réussies en France – notamment à Montpellier, Toulouse, Grenoble, Marseille ou Bordeaux – le concept poursuit son déploiement avec cette nouvelle implantation azuréenne.

Conçu comme un jeu immersif grandeur nature, Fort Boyard Aventures permettra aux visiteurs, à partir de 7 ans, de se mesurer aux célèbres épreuves du fort. Par équipes de 2 à 5 joueurs, les participants évolueront librement parmi 34 cellules reproduisant les décors mythiques de l’émission – de la Vigie aux Cylindres en passant par la Ketchuperie – pour relever des défis mêlant réflexion, adresse, équilibre ou épreuves physiques. Deux formats de jeu seront proposés, d’environ 50 minutes ou 1h15, afin de permettre aux familles, amis ou collègues de vivre, le temps d’une partie, l’expérience Fort Boyard comme s’ils y étaient.