Forum de la Franchise à Nice : tout savoir avant de se lancer

La franchise séduit chaque année de nombreux entrepreneurs. Pour en connaître les moments clés, les opportunités et les contraintes avant de se lancer, la CCI Nice Côte d’Azur organise le Forum Franchise Côte d’Azur, le 14 novembre de 9h30 à 17h00 au stade Allianz Riviera à Nice. L’occasion de trouver une réponse aux premières questions qu’il faut se poser avant de s'engager comme quelle enseigne peut répondre à son projet de création, que prendre en compte à la signature du contrat.

Le Forum vise à mieux appréhender le modèle de la franchise, à rencontrer les franchiseurs qui souhaitent développer leur réseau dans les Alpes-Maritimes, à échanger avec des franchisés sur leur expérience, à bénéficier de conseils d’experts. Il est organisé en partenariat avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, la Banque Populaire Méditerranée et la Fédération Française de la Franchise et avec le soutien du CGM06, de Franchise Management et de Fiducial